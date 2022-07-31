Принц Чарльз получил миллион фунтов от родственников бен Ладена

Принц Уэльский получил 1 млн фунтов стерлингов от семьи Усамы бен Ладена. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.

Речь идет о деньгах на благотворительность.

Принц Чарльз получил внушительную сумму от Бакра бен Ладена, глвы богатой саудовской семьи, и его брата Шафика. Они - сводные братья Усамы бен Ладена, основателя «Аль-Каиды».

По данным издания, Чарльз встретился с 76-летним Бакром в лондонской резиденции Кларенс-Хаус 30 октября 2013 года. Это произошло спустя два года после того, как Усама бен Ладен был убит спецназом США в Пакистане.

Чарльз согласился взять деньги, несмотря на возражения советников в Благотворительном фонде принца Уэльского (PWCF), для которого предназначалось пожертвование.