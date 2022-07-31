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49 минут назад

В шенгенской зоне для россиян ввели негласное правило «одних суток»

Майк Габриелян

В шенгенской зоне для россиян ввели негласное правило «одних суток». Об этом сообщает «МК».

В шенгенской зоне для россиян ввели негласное правило «одних суток»
Фото: ReutersReuters

Эксперты по визам предупреждают, что шенгенские страны договорились не разрешать пребывание более одних суток россиянам, прибывшим с шенгенской визой, выданной другой страной.

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Вдобавок за последние пять месяцев мало кому из россиян удалось получить шенгенскую визу без долгого ожидания и нервотрепки.

По словам представителей российской консульской службы, соотечественникам вообще не стоит обращаться в визовые центры Литвы, Румынии, Чехии и Польши. Эти страны требуют не пускать россиян в шенгенскую зону. Эстония обсуждает такой шаг. Насколько затянется оформление эстонской визы – неизвестно.

Нидерланды не выдали ни одной визы гражданам РФ с конца апреля.

В Финляндии идею лишить россиян шенгена поддерживают сразу 4 политические партии. Пока страна прибегла к завуалированному отказу. Подающих заявки в конце июля уже предупреждают, что ближайшее «окно» на подачу документов – в середине ноября.

Теоретически заявки сейчас принимают Австрия, Швеция, Латвия, Португалия, Венгрия, Италия, Испания и Германия.

Однако чтобы подать документы в латвийский визовый центр, необходимо заполнить анкету. А ее русскоязычная версия от граждан РФ требует подтвердить «неодобрение действий российской армии».

Франция в последние две недели утверждает, что нет временных окон для приема документов. Испания выдает всего 500 виз в день. Визу в Германию получить тоже практически нереально.

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