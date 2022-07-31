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1 час назад

Стало известно, какие страны посетит Пелоси во время турне по Азии

Илья Родин

Глава Конгресса США Нэнси Пелоси подтвердила, что посетит Сингапур в рамках своей официальной поездки по Юго-Восточной Азии. Также она намеревается провести переговоры в Малайзии и Южной Корее, обсудить вопросы международной повестки с властями Японии. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Стал известен маршрут Пелоси в Азии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в своей речи глава американской делегации не упомянула Тайвань. Таким образом, Пелоси фактически опровергла слухи об официальном визите на остров.

В США назвали ошибку Пелоси в ситуации с полетом на Тайвань

Напомним, что вчера мировые СМИ и Telegram-каналы тщательно следили за полетом самолета «Боинг C-40 Clipper» Пелоси. Аналитики предсказывали, что она в обязательном порядке навестит Тайвань.

Чрезмерно пристальное внимание к турне видного политика вызвало ответную реакцию. Борт перестал отображаться на экране сервиса Flightradar24 после приземления на Гавайских островах.

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