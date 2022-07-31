Стал известен маршрут Пелоси в Азии

Глава Конгресса США Нэнси Пелоси подтвердила, что посетит Сингапур в рамках своей официальной поездки по Юго-Восточной Азии. Также она намеревается провести переговоры в Малайзии и Южной Корее, обсудить вопросы международной повестки с властями Японии. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Отмечается, что в своей речи глава американской делегации не упомянула Тайвань. Таким образом, Пелоси фактически опровергла слухи об официальном визите на остров.

Напомним, что вчера мировые СМИ и Telegram-каналы тщательно следили за полетом самолета «Боинг C-40 Clipper» Пелоси. Аналитики предсказывали, что она в обязательном порядке навестит Тайвань.