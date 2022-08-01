В Турции назвали время выхода первого судна с зерном из Одессы

Первое судно, груженое зерновыми, выйдет в понедельник утром из Одессы, сообщило минобороны Турции со ссылкой на Совместный координационный центр.

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«Достигнута договоренность о том, что судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженое кукурузой, выйдет из порта Одессы в 08.30 по местному времени (совпадает с московским) и направится в Ливан», – передает ТАСС сообщение турецкого военного ведомства.

Напомним, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о высокой вероятности того, что первый корабль с зерном покинет Украину 1 августа.

Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.