Потеря Одессы может стать «концом игры» для киевских властей в спецоперации России. Такое мнение в статье для American Thinker выразил полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мёрфи Донован.
Он напомнил, что Одесса всегда была «традиционным советским курортом, тесно связанным с российской элитой».
Донован добавил, что город может повторить судьбу Херсона.
«И тогда, возможно, для Украины игра окончена», — пишет офицер в отставке.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции на Украине изменились.