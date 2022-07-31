Экс-полковник разведки США сказал, что станет «концом игры» для Киева

Потеря Одессы может стать «концом игры» для киевских властей в спецоперации России. Такое мнение в статье для American Thinker выразил полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мёрфи Донован.

Фото: CC BY 2.0 / Marco Fieber / Monument of Catherine the Great CC BY 2.0 / Marco Fieber / Monument of Catherine the Great

Он напомнил, что Одесса всегда была «традиционным советским курортом, тесно связанным с российской элитой».

Донован добавил, что город может повторить судьбу Херсона.

«И тогда, возможно, для Украины игра окончена», — пишет офицер в отставке.