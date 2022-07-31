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1 час назад

Бывший полковник разведки США: потеря Одессы может стать «концом игры» для Киева

RT на русском

Потеря Одессы может стать «концом игры» для киевских властей в спецоперации России. Такое мнение в статье для American Thinker выразил полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мёрфи Донован.

Экс-полковник разведки США сказал, что станет «концом игры» для Киева
Фото: CC BY 2.0 / Marco Fieber / Monument of Catherine the GreatCC BY 2.0 / Marco Fieber / Monument of Catherine the Great

Он напомнил, что Одесса всегда была «традиционным советским курортом, тесно связанным с российской элитой».

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Донован добавил, что город может повторить судьбу Херсона.

«И тогда, возможно, для Украины игра окончена», — пишет офицер в отставке.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции на Украине изменились.

В мире,Армия,Сергей Лавров,
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