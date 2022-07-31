В Латвии оценили влияние остановки поставок «Газпрома» на население

Решение российской компании «Газпром» прекратить поставки газа ничего не поменяет для населения Латвии, сообщает Латвийское радио со ссылкой на главу Министерства экономики прибалтийской республики Илзе Индриксоне.

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Она считает это большим запугиванием со стороны Москвы. При этом страна уж давно не может рассчитывать на поставку энергоресурса из России. Политик отметила, что в настоящее время отдается приоритет поставкам сжиженного природного газа Клайпеды. Рига также работает над поставками из других стран.

Министр отмечает, что действия российской компании стали реакцией на заявление Latvijas Gāze, которая сообщила, что ведет закупку топлива из России через посредника и платит за него в евро, а не в рублях.

30 июля «Газпром» объявил о прекращении поставок газ в Латвию. Компания пошла на такой шаг из-за нарушения условий отбора топлива.