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1 час назад

В Латвии оценили влияние остановки поставок «Газпрома» на население

Елена Прошина

Решение российской компании «Газпром» прекратить поставки газа ничего не поменяет для населения Латвии, сообщает Латвийское радио со ссылкой на главу Министерства экономики прибалтийской республики Илзе Индриксоне.

В Латвии оценили влияние остановки поставок «Газпрома» на население
Фото: ТАССТАСС

Она считает это большим запугиванием со стороны Москвы. При этом страна уж давно не может рассчитывать на поставку энергоресурса из России. Политик отметила, что в настоящее время отдается приоритет поставкам сжиженного природного газа Клайпеды. Рига также работает над поставками из других стран.

Министр отмечает, что действия российской компании стали реакцией на заявление Latvijas Gāze, которая сообщила, что ведет закупку топлива из России через посредника и платит за него в евро, а не в рублях.

30 июля «Газпром» объявил о прекращении поставок газ в Латвию. Компания пошла на такой шаг из-за нарушения условий отбора топлива.

Ранее сейм Латвии утвердил поправки, предусматривающие запрет на поставки природного газа из России с 1 января 2023 года. Страны Прибалтики также намерены в 2024 году отказаться от покупки российской электроэнергии.

В мире,Газпром,
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