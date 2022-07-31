В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
44 минуты назад

Премьер Саксонии заявил, что ФРГ не сможет отказаться от российского газа в ближайшее время

RT на русскомиещё 2

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что у Германии не будет возможности отказаться от российского газа в ближайшее время.

В Саксонии признали неспособность Германии отказаться от газа из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если мы понимаем, что пока не можем обойтись без российского газа, то это горькая правда, и мы должны её принять», — рассказал он в беседе с газетой Zeit.

По его словам, в ближайшие годы Германии будет необходим российский газ.

Кречмер сообщил, что в стране стали задумываться над созданием пунктов обогрева, чтобы «людям не пришлось мёрзнуть в своих квартирах».

«Вся наша экономическая система находится под угрозой краха», — предупредил он.

Он также выразил уверенность, что позиция «никогда больше не получать сырьё из России» является ошибочной.

Ранее власти семи городов и коммун, расположенных на острове Рюген в Балтийском море, написали письмо в правительство Германии, в котором предложили обдумать использование «Северного потока — 2».

Президент России Владимир Путин рассказал, что около двух месяцев назад он предупредил канцлера ФРГ Олафа Шольца, что Россия снимет для внутреннего потребления и переработки половину объёма, предназначенного для «Северного потока — 2».

По словам российского лидера, «Газпром» уже сделал это.

В мире,Михаэль Кречмер,Олаф Шольц,Владимир Путин,Газпром,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители