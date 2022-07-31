В Саксонии признали неспособность Германии отказаться от газа из России

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что у Германии не будет возможности отказаться от российского газа в ближайшее время.

«Если мы понимаем, что пока не можем обойтись без российского газа, то это горькая правда, и мы должны её принять», — рассказал он в беседе с газетой Zeit.

По его словам, в ближайшие годы Германии будет необходим российский газ.

Кречмер сообщил, что в стране стали задумываться над созданием пунктов обогрева, чтобы «людям не пришлось мёрзнуть в своих квартирах».

«Вся наша экономическая система находится под угрозой краха», — предупредил он.

Он также выразил уверенность, что позиция «никогда больше не получать сырьё из России» является ошибочной.

Ранее власти семи городов и коммун, расположенных на острове Рюген в Балтийском море, написали письмо в правительство Германии, в котором предложили обдумать использование «Северного потока — 2».

Президент России Владимир Путин рассказал, что около двух месяцев назад он предупредил канцлера ФРГ Олафа Шольца, что Россия снимет для внутреннего потребления и переработки половину объёма, предназначенного для «Северного потока — 2».