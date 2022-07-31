В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
33 минуты назад

WP: в США может не хватить доз вакцины от оспы обезьян

Елена Прошина

Вакцина от оспы обезьян может оказаться недоступной для граждан Соединенных Штатов, причисленных к группе риска, сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Washington Post.

В США испугались нехватки доз вакцины от оспы обезьян
Фото: ТАССТАСС

Это случится в том случае, если заболевание будет распространяться и дальше. В начале недели американские власти сообщили о поступлении около 800 тысяч доз препарата, которых недостаточно для того, чтобы привить тех, кто подвергается наибольшему риску заражения вирусом. При этом новые партии вакцины поступят только в октябре.

Даже с учетом этого, препарата хватит только на треть из примерно 1,6 млн представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, которые относятся к группе высокого риска. Каждый из них должен получить по две дозы препарата.

По предварительным данным, США потребуется 3,2 млн доз вакцины, чтобы привить группу населения, находящуюся в зоне риска. При этом даже к концу года в стране не будет и 2 млн доз. В настоящее время у медиков есть свыше 1 млн доз вакцины.

Республиканцы подвергли критике главу государства Джо Байдена за то, что он принимает недостаточно мер для борьбы с распространением заболевания в стране, где зафиксировано около 5 тысяч случаев заболевания оспой обезьян.

В мире,Джозеф Байден,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители