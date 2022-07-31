В США испугались нехватки доз вакцины от оспы обезьян

Вакцина от оспы обезьян может оказаться недоступной для граждан Соединенных Штатов, причисленных к группе риска, сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Washington Post.

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Это случится в том случае, если заболевание будет распространяться и дальше. В начале недели американские власти сообщили о поступлении около 800 тысяч доз препарата, которых недостаточно для того, чтобы привить тех, кто подвергается наибольшему риску заражения вирусом. При этом новые партии вакцины поступят только в октябре.

Даже с учетом этого, препарата хватит только на треть из примерно 1,6 млн представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, которые относятся к группе высокого риска. Каждый из них должен получить по две дозы препарата.

По предварительным данным, США потребуется 3,2 млн доз вакцины, чтобы привить группу населения, находящуюся в зоне риска. При этом даже к концу года в стране не будет и 2 млн доз. В настоящее время у медиков есть свыше 1 млн доз вакцины.