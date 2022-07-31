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1 час назад

В Турции заявили о высокой цене экономического разрыва России и Евросоюза

Lenta.ru

Изменения в структуре экономических связей между Россией и Евросоюзом (ЕС), которые начали активно осуществляться в ходе обострения украинского кризиса, будут иметь высокую цену для обеих сторон. Об этом заявил в своей статье обозреватель турецкого информагентства Anadolu Ильяс Кемалоглу.

В Турции ужаснулись цене экономического разрыва РФ и ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автор материала указал, что и Россия, и ЕС начали искать новые рынки в области энергетики: в то время как Евросоюз пытается уменьшить свою зависимость от российских энергоресурсов, Россия начала искать замену европейскому рынку. В этом вопросе для Москвы на передний план выходит Азиатско-Тихоокеанский регион, который все больше нуждается в энергоресурсах.

«Даже если в будущем отношения России с ЕС наладятся, сотрудничество в этой сфере получит большой удар. При этом, даже если ЕС найдет альтернативу российским энергоресурсам и минимизирует количество энергоресурсов, закупаемых у России, странам ЕС придется платить за эти альтернативные энергоресурсы гораздо дороже», — предрек Кемалоглу.

В то же время журналист полагает, что России будет сложно построить новые трубопроводы на Дальний Восток, к тому же цены на энергоносители, продаваемые Китаю и Индии, будут гораздо ниже, чем на мировом рынке. Поэтому «счет за "разрыв" между ЕС и Россией будет высоким для обеих сторон», — заключил обозреватель.

Ранее обозреватель The Guardian Саймон Дженкинс выразил мнение, что западные санкции сделали президента России Владимира Путина сильнее, чем когда-либо. Он указал на то, что из-за санкций Россия увеличила экспорт в азиатские страны, что привело к беспрецедентному профициту ее платежного баланса. На Западе, напротив, наблюдается рецессия в экономике и рост стоимости жизни.

В мире,Владимир Путин,ЕС,
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