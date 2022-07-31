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23 минуты назад

Премьер Саксонии раскрыл "горькую правду" о российском газе

Елена Прошина

ФРГ не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет, сообщает Zeit со ссылкой на премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера.

Премьер Саксонии раскрыл "горькую правду" о российском газе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, правительству Германии необходимо принять эту ситуацию, так как Берлин не сможет обойтись без российского энергоресурса. Политик выразил уверенность в том, что в ближайшие годы стране будет нужен газ из России. При этом Кречмер призвал использовать существующие атомные электростанции и осуществить поэтапный отказ от угля.

Премьер-министр отметил, что жители Германии еще не осознают последствий повышения цен на топливо. При этом в стране ведутся разговоры о необходимости создания пунктов обогрева, чтобы людям не пришлось мерзнуть в своих квартирах. Политик считает, что экономическая система страны находится под угрозой краха.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страна избавляется от зависимости от российских энергоносителей, а энергетический сектор в ближайшие два года ожидает модификация. Так, уровень потребления газа на 14-15 процентов ниже в сравнении с 2021 годом.

Берлин опасается, что дефицит газа может довести до ЧС предстоящей зимой в отдельных регионах страны, а проблема с этим видом топлива сохранится до 2024 года.

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