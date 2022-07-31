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1 час назад

Американский полковник назвал признак «конца» для Украины

Lenta.ruиещё 1

Полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован определил признак поражения Украины в спецоперации. Своим мнением он поделился в материале для American Thinker.

Американский полковник назвал признак «конца» для Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автор статьи предположил, что потеря Одессы станет «концом» для Киева. По его словам, взятие этой территории под контроль России может произойти не в результате боевых действий, а из-за разногласий в самом городе. Донован напомнил, что Одесса была важным курортом еще с советских времен.

«И тогда, возможно, игра для Украины будет окончена», — высказался Донован.

Ранее украинцы выступили с призывом снести памятник российской императрице Екатерины II в Одессе и заменить его на статую порноактера Билли Херрингтона. Соответствующая петиция собрала 25 тысяч подписей на сайте президента Украины у Владимира Зеленского.

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