Полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован определил признак поражения Украины в спецоперации. Своим мнением он поделился в материале для American Thinker.

Автор статьи предположил, что потеря Одессы станет «концом» для Киева. По его словам, взятие этой территории под контроль России может произойти не в результате боевых действий, а из-за разногласий в самом городе. Донован напомнил, что Одесса была важным курортом еще с советских времен.