Трасс выступила против референдума о независимости Шотландии

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост главы правящей Консервативной партии и, как следствие, премьер-министра страны после отставки Бориса Джонсона, выступила резко против проведения нового референдума о независимости Шотландии.

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"Шотландские националисты согласились с тем, что референдум должен проходить раз в поколение. Я сделаю так, чтобы они следовали своим словам, - сказала Трасс в опубликованном в субботу вечером интервью на сайте газеты Daily Telegraph. - Я буду работать над тем, чтобы укрепить весь наш союз".

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Руководитель британского внешнеполитического ведомства заявила, что проведение повторного плебисцита невозможно без одобрения парламента Соединенного Королевства.

"Если я стану премьер-министром, я не дам подобное разрешение, - отметила Трасс, которая провела часть детства в Шотландии. - Для меня совершенно очевидно, что, пока я за старшего, второму референдуму о шотландской независимости не бывать".

28 июня первый министр Шотландии Никола Стерджен предложила провести 19 октября 2023 года референдум о выходе региона из состава Соединенного Королевства. Речь идет о так называемом консультативном референдуме: даже если большинство шотландцев выскажутся за разрыв связей с Лондоном, это не будет означать автоматической независимости региона. При этом проведение самого плебисцита шотландским националистам предстоит согласовать с Лондоном. Однако в случае отказа со стороны британских властей Стерджен заявила о готовности обращаться в Верховный суд Великобритании о намерении в одностороннем порядке организовать голосование.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55% его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном. Однако Шотландская национальная партия, которую представляет Стерджен, в последние годы настаивает на необходимости повторного голосования в связи с тем, что Великобритания покинула Евросоюз. В 2016 году на общенациональном референдуме население Шотландии выступало против Brexit, хотя Великобритания в целом поддержала выход из состава сообщества.