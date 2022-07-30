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37 минут назад

В Гаване начнут отключать электроэнергию из-за кризиса

Lenta.ru

В Гаване, столице Кубы, в августе из-за кризиса начнется отключение электричества, сообщает Reuters.

В Гаване начнут отключать электроэнергию из-за кризиса
Фото: ReutersReuters

В столице проживает 20 процентов населения всей страны. Отключение электроэнергии этим летом спровоцировали несколько местных протестов. Каждый из шести муниципалитетов Гаваны будет отключать электричество раз в три дня в полуденные часы.

Как уточняет агентство, отключение электроэнергии связано с углубляющимся экономическим кризисом, который начался с новых жестких санкций США в отношении острова в 2019 году и усугубился пандемией, подорвавшей туризм. Свою роль сыграла и российская спецоперация на Украине.

Стремительный рост цен на продовольствие и топливо выявил зависимость от импорта. Экономика страны упала на 10,9 процента в 2020 году, восстановившись всего на 1,3 процента в прошлом году. Куба более двух лет испытывала проблемы с нехваткой продовольствия и медикаментов, неполадки с транспортом.

«Настал момент проявить солидарность и внести свой вклад в то, чтобы остальная часть Кубы меньше страдала от нежелательных отключений электроэнергии», — заявил лидер Коммунистической партии Гаваны Луис Антонио Торрес.

В ноябре 2021 года госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Госдепартамент США ввел санкции против девяти высокопоставленных должностных лиц Кубы, представляющих вооруженные силы страны и МВД.

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