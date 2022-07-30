50 тыс. признанных в Греции беженцев повторно попросили убежище в ФРГ

Порядка 50 тыс. лиц, получивших статус беженцев в Греции, по состоянию на конец июня повторно подали ходатайство о предоставлении убежища в Германии. Об этом в субботу сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные МВД ФРГ.

Фото: Reuters Reuters

По ее информации, после признания беженцами в Греции данные лица могут свободно путешествовать в большинство стран Евросоюза, включая Германию, в течение трех месяцев. Власти ФРГ не имеют права отправлять этих людей обратно. Административные суды в Германии приняли решение, что забота о беженцах в Греции слишком плохая.

Видео дня

На протяжении долгого времени Берлин и Афины пытались урегулировать этот вопрос.

"Деятельность по принятию решений по этим делам была возобновлена в апреле 2022 года, с тех пор все эти процедуры находятся в процессе", - заявили в министерстве внутренних дел ФРГ по запросу Welt am Sonntag.

В соответствии с этим к концу июня 49 841 человек, получивший статус беженца в Греции, подал новое заявление о предоставлении убежища в Германии. Примерно 15 200 дел были рассмотрены в первой половине этого года. В 88% случаев просителей признали беженцами в ФРГ. Большинство из них - это выходцы из Сирии, Афганистана и Ирака.

Изменение курса в политике предоставления убежища в Германии, как пишет издание, также является признанием того, что соглашение с Грецией провалилось - по крайней мере, для тех людей, которые уже отправились в ФРГ. До сих пор Афины категорически отказываются принять их обратно. Весной 2021 года федеральное правительство Греции предложило взять на себя расходы, связанные с содержанием беженцев, то есть "надлежащее размещение и уход за лицами, имеющими право на защиту, которые должны быть возвращены из Германии за счет собственных средств". Для этого Берлин, в частности, хотел арендовать отели в Греции, но греческая сторона не приняла подобное предложение.

Для решения проблемы беженцев Германия и Греция разработали специальный проект, однако, как подчеркивает газета, "программа еще толком не стартовала". По словам министра по делам миграции и убежища Греции Нотиса Митаракиса, проблема находится на европейском уровне, поскольку бюджеты на миграцию на 2021-2027 годы еще не утверждены.