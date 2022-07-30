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56 минут назад

Саакашвили решил уйти из грузинской политики

Lenta.ru

Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение уйти из грузинской политики и покинуть свою партию «Единое национальное движение». Об этом заявил его адвокат Валерий Гелбахиани, сообщает РИА Новости.

Саакашвили решил уйти из грузинской политики
Фото: ReutersReuters

По словам защитника, Саакашвили «вообще уходит из грузинской политики, не только из “Национального движения“, теперь это вопрос жизни и смерти, а не политики». Гелбахиани подчеркнул, что экс-президенту Грузии «больше не интересна политика».

«Видимо, он давно думает об этом, но никто не давал ему возможность сообщить об этом общественно, так как не желали скандального диссонанса. И сейчас он заявляет, что не имеет претензий в отношении кого-либо. Его политический ресурс исчерпал свое, его повестка дня и задачи также поменялись. Его главная задача – это следить за здоровьем, спастись от возможной опасности, смерти», — рассказал адвокат.

Саакашвили доставили из тюрьмы в частную клинику

Ранее адвокат Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил об ухудшении состояния политика. Он сообщил, что Саакашвили «очень плохо», и сравнил состояние экс-президента с покойником.

Осенью 2021 года Михаил Саакашвили вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции и был арестован. На родине его приговорили к шести годам заключения по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Политика также обвиняют в незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне оппозиционного митинга в 2007 году.

В настоящее время бывший глава республики находится в частной клинике, куда его в середине мая перевели из тюремной камеры.

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