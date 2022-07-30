Американец выиграл более миллиарда долларов в лотерею

Победителем очередного розыгрыша лотереи Mega Millions стал житель штата Иллинойс. Он выиграл $1,28 млрд. Об этом пишет New York Post.

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Отмечается, что согласно законодательству США и правилам лотереи, мужчина не получит весь выигрыш сразу. Ему предстоит выбрать один из двух вариантов.

Либо получить на руки $747,2 млн (после уплаты налога сумма уменьшится до $457,5 млн), либо согласиться на постепенную выплату денежных средств со стороны организаторов. В таком случае, он получит призовые в течение 29 лет, но в полном объеме.