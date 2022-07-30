Санду заявила о попытке госпереворота в Молдавии

Глава Молдавии Майя Санду рассказала в интервью румынскому порталу Hotnews, что пророссийские силы якобы попытались осуществить в стране госпереворот. Доказательств своих слов она не привела.

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Майя Санду пояснила, что в стране сложилось сложная ситуация. Она уточнила, что пророссийские политики якобы объединились с криминальными группами и коррупционерами. И все вместе выступили против правительства Молдавии.

Президент подчеркнула, что противники ее режима стремятся остановить демократические процессы, происходящие в стране. В частности, они выступают против реформ, в особенности, против судебной.