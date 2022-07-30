Глава МИД Сербии: албанцы готовят «ад» для сербов в Косово

Албанская сторона «готовит ад» в Косове и Метохии, на фоне решение о прекращении действия сербских документов с 1 августа, заявил в глава МИД Сербии Никола Селакович, передает ТАСС. Министр добавил, что 31 июля президент страны Александар Вучич выступит с обращением к нации.

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Мы констатировали серьезную обеспокоенность в связи с фактом, что албанская сторона в Косове и Метохии готовит буквально ад в предстоящие дни. Президент Сербии Александар Вучич сегодня встретится с представителями сербов из Косова и Метохии. Ситуация в регионе достигает кульминации, — заявил Селакович.

Проалбанское руководство самопровозглашенной республики Косово ранее заявило, что в регионе с 1 августа теряют силу выданные Сербии документы. Владельцам таких документов будет выдаваться временное разрешение на въезде. С 1 августа местные власти также будут требовать перерегистрировать автомобили с сербскими номерами на номера RKS «Республика Косово».

Белград отказался признавать такие номера на своей территории. По достигнутому осенью 2021 года соглашению, на въезде со стороны косовских КПП новую маркировку необходимо заклеить стикером с сербским гербом и литерами КМ, «Косово и Метохия» — официальное название региона по версии Сербии.