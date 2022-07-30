Самолет Нэнси Пелоси покинул американскую авиабазу Эндрюс

Воздушное судно, на борту которого находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, покинуло авиабазу Эндрюс. Об этом пишет РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Фото: соцсети соцсети

Отмечается, что глава Конгресса может отправиться с визитом в Тайвань. Поездку на остров она анонсировала заранее.

скриншот

По данным издания, визит американского политика может привести к дальнейшему ухудшению отношений Китая и США, оказать негативное воздействие на региональную безопасность.