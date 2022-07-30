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32 минуты назад

Самолет Нэнси Пелоси покинул американскую авиабазу Эндрюс

Илья Родин

Воздушное судно, на борту которого находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, покинуло авиабазу Эндрюс. Об этом пишет РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Самолет Нэнси Пелоси покинул американскую авиабазу Эндрюс
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что глава Конгресса может отправиться с визитом в Тайвань. Поездку на остров она анонсировала заранее.

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По данным издания, визит американского политика может привести к дальнейшему ухудшению отношений Китая и США, оказать негативное воздействие на региональную безопасность.

Пелоси отказалась уточнить, едет ли на Тайвань, ссылаясь на соображения безопасности

Ранее сообщалось, что Пекин объявил о проведении военных учений в провинции Фуцзянь. На время учений вход в Тайваньский пролив будет запрещен. Возможно также закрытие воздушного пространства.

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