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59 минут назад

Лукашенко назвал имена возможных преемников

Lenta.ruиещё 1

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Слуцкий район назвал имена своих возможных преемников. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко назвал имена возможных преемников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявил глава государства, необходимо, чтобы «за спиной стояли два-три человека».

«Это должны быть крепкие, профессиональные и понимающие ребята», — отметил Лукашенко.

Среди потенциальных кандидатов на пост президента он указал нового посла Белоруссии в России Дмитрия Крутого и главу Минского облисполкома Александра Турчина.

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Ранее Лукашенко рассказал о мечте создать панславянское государство.

«Это я всегда с 90-х годов говорил о том, что есть славянские государства. Я видел там и поляков, словаков, болгар и прочих», — заявил он.

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