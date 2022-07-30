Министерство обороны России опубликовало пофамильные списки украинских военнопленных, погибших и пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины по следственному изолятору в Еленовке.

Всего в списках — 123 человека, 50 из них погибли, еще 73 были ранены. Самому старшему из них 49 лет, самому младшему — 20, при этом воинские звания в списках не приводятся.

Как заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, «всю политическую, уголовную и моральную ответственность» за произошедшее несет «лично [президент Украины Владимир] Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон».