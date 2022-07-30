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1 час назад

МО РФ опубликовало пофамильные списки погибших и раненных в Еленовке пленных украинцев

Газета.Ru

Министерство обороны России опубликовало пофамильные списки украинских военнопленных, погибших и пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины по следственному изолятору в Еленовке.

Всего в списках — 123 человека, 50 из них погибли, еще 73 были ранены. Самому старшему из них 49 лет, самому младшему — 20, при этом воинские звания в списках не приводятся.

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Как заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, «всю политическую, уголовную и моральную ответственность» за произошедшее несет «лично [президент Украины Владимир] Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон».

29 июля в российском Минобороны сообщили, что украинские военные совершили обстрел следственного изолятора, расположенного в населенном пункте Еленовка. Удар был совершен американской реактивной системой залпового огня HIMARS, в изоляторе содержались пленные украинские военнослужащие, в частности, бойцы батальона «Азов».

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