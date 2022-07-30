Папа Римский назвал условие отречения от престола

Папа Римский Франциск рассказал в интервью агентству ANSA о своей поездке в Канаду и о планах на будущее. Он допустил возможность отречения от Апостольского престола в случае, если возникнут значительные проблемы со здоровьем. Но отметил, что пока не думает об этом.

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Отмечается, что за последние годы врачи сделали 85-летнему Франциску операцию по удалению катаракты, вылечили кишечник. Но у него сохраняются боли в колене. Специалисты проводят соответствующую терапию, по всей видимости, без особых успехов. Понтифик вынужден передвигаться на инвалидной коляске.

Франциск сообщил, что хотел бы посетить Украину, Казахстан, Судан и Конго. Но понимает, что не сможет «идти в том же темпе, что и раньше» из-за проблем со здоровьем.

Он подчеркнул, что поездка в Канаду «была своего рода испытанием». По словам Франциска, ему не следовало путешествовать в инвалидном кресле.

Он отметил, что пока не думает о выходе на пенсию.