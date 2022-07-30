Блинкен отказался выполнять требования Зеленского и Конгресса США

«В течение нескольких недель на Блинкена оказывалось давление с тем, чтобы он официально объявил Россию „государством — спонсором терроризма“… Но, несмотря на эмоциональную привлекательность [этого термина], Блинкен сопротивляется шагу, который может вынудить его ввести санкции против союзников США, ведущих бизнес с Россией», — пишет издание.