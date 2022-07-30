В Баку приготовились к «немедленному пресечению провокаций» Еревана

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в субботу приказал военным быть готовыми к «немедленному пресечению провокации противника». Об этом сообщает «Интерфакс».

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Министр провел сегодня служебное совещание на Центральном командном пункте.

Он проанализировал оперативную обстановку на азербайджано-армянской границе и в Карабахе, где дислоцирован российский миротворческий контингент.

«Министр отдал приказ о готовности к немедленному и решительному пресечению любой возможной провокации противника», - сказано в сообщении Минобороны Азербайджана.

Утром в Баку заявили, что позиции азербайджанских военных были обстреляны со стороны Армении. Однако Ереван назвал это дезинформацией, передает «Sputnik Армения».

«Министерство обороны Азербайджана распространило дезинформацию, заявив, что якобы 30 июля ВС Армении открыли огонь из стрелкового оружия по азербайджанским позициям на восточном участке границы», - заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян.