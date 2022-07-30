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27 минут назад

В Баку приготовились к «немедленному пресечению провокаций» Еревана

Майк Габриелян

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в субботу приказал военным быть готовыми к «немедленному пресечению провокации противника». Об этом сообщает «Интерфакс».

В Баку приготовились к «немедленному пресечению провокаций» Еревана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр провел сегодня служебное совещание на Центральном командном пункте.

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Он проанализировал оперативную обстановку на азербайджано-армянской границе и в Карабахе, где дислоцирован российский миротворческий контингент.

«Министр отдал приказ о готовности к немедленному и решительному пресечению любой возможной провокации противника», - сказано в сообщении Минобороны Азербайджана.

Утром в Баку заявили, что позиции азербайджанских военных были обстреляны со стороны Армении. Однако Ереван назвал это дезинформацией, передает «Sputnik Армения».

«Министерство обороны Азербайджана распространило дезинформацию, заявив, что якобы 30 июля ВС Армении открыли огонь из стрелкового оружия по азербайджанским позициям на восточном участке границы», - заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян.

По его словам, ситуация на границе относительно спокойная и находится под контролем.

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