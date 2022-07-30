Глава ЕК: проблема поставок газа из России затронула 12 стран ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о ситуации с энергоносителями в европейских странах. В интервью португальской газете Diario de Noticias она сообщила, что Москва сократила поставки голубого топлива в страны Евросоюза. Во многие государства газ перестал поступать полностью.

Председатель ЕК уточнила, что пострадали в общей сложности 12 входящих в ЕС государств. Она предупредила, что европейцам следует подготовиться к дальнейшему уменьшению поставок энергоресурса. Она не исключила и полное их прекращение.

Глава комиссии уточнила, что принятый ранее план ЕС по сокращению потребления газа даст возможность пополнить запасы хранилищ перед зимним периодом. Но, он станет только частью механизма работы по подготовке к отопительному сезону.