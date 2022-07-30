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56 минут назад

Глава ЕК: проблема поставок газа из России затронула 12 стран ЕС

Илья Родин

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о ситуации с энергоносителями в европейских странах. В интервью португальской газете Diario de Noticias она сообщила, что Москва сократила поставки голубого топлива в страны Евросоюза. Во многие государства газ перестал поступать полностью.

Председатель ЕК уточнила, что пострадали в общей сложности 12 входящих в ЕС государств. Она предупредила, что европейцам следует подготовиться к дальнейшему уменьшению поставок энергоресурса. Она не исключила и полное их прекращение.

«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию

Глава комиссии уточнила, что принятый ранее план ЕС по сокращению потребления газа даст возможность пополнить запасы хранилищ перед зимним периодом. Но, он станет только частью механизма работы по подготовке к отопительному сезону.

Колумнист Саймон Дженкинс ранее жестко раскритиковал санкционную политику лидеров западных стран. Он пояснил, что она привела к усилению президента РФ Владимира Путина, смене курса России с Европы на Азию.

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