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21 минуту назад

Япония отказалась от требования США после указа Путина

Ura.Ru

Япония вопреки просьбам США приняла решение сохранить доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» после решения президента России Владимира Путина сделать его оператором российское ООО. Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.

Япония отказалась от требования США после указа Путина
Фото: gazprom.ru Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/business/23/04/2022/626340429a7947396a8af284gazprom.ru Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/business/23/04/2022/626340429a7947396a8af284

«Мы объяснили американской стороне, что в этом вопросе планируем сохранить статус-кво. Думаю, что они поняли нашу позицию», — приводит слова Хагиуды японский телеканал NHK.

По словам министра, Япония получает с американской стороны призывы выйти из проекта. Однако если японские компании выйдут из «Сахалина-2», их место займут другие организации, что впоследствии «лишь увеличит доходы России», объяснил глава Минпромторга.

«Проучил» Запад: В Британии оценили указ Путина по «Сахалину-2»

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому все имущество «Сахалин энерджи инвестмент компани» перейдет российскому юридическому лицу, пишет «Царьград». В Кремле заявили, что причиной такого решения стала недружественная позиция Японии, передает телеканал 360. Позже премьер-министр Японии Фумио Кисида и министр экономики и промышленности Коити Хагиудо во время переговоров пришли к решению сохранить участие в проекте, сообщает Ридус.

В мире,Владимир Путин,Минпромторг,Телеканал "360° Подмосковье",
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