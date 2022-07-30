Япония отказалась от требования США после указа Путина

Япония вопреки просьбам США приняла решение сохранить доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» после решения президента России Владимира Путина сделать его оператором российское ООО. Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.

Фото: gazprom.ru Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/business/23/04/2022/626340429a7947396a8af284 gazprom.ru Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/business/23/04/2022/626340429a7947396a8af284

«Мы объяснили американской стороне, что в этом вопросе планируем сохранить статус-кво. Думаю, что они поняли нашу позицию», — приводит слова Хагиуды японский телеканал NHK.

По словам министра, Япония получает с американской стороны призывы выйти из проекта. Однако если японские компании выйдут из «Сахалина-2», их место займут другие организации, что впоследствии «лишь увеличит доходы России», объяснил глава Минпромторга.