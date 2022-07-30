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21 минуту назад

В США усомнились в возможности Киева вернуть Херсон

Елена Прошина

Украинская армия не сможет выполнить поставленную командованием задачу по возвращению Херсонской области под контроль Киева, так как эта миссия за гранью их возможностей. Такое заявление сделал старший научный сотрудник отдела оборонных приоритетов и бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис, сообщает URA.RU со ссылкой на статью журнала 19Fortyfive.

В США усомнились в возможности Киева вернуть Херсон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, попытка Вооруженных сил Украины оттеснить армию России с территории Херсона будет безуспешной. Дэвис также предположил, что ни одна армия в мире не смогла бы реализовать это намерение.

Кроме того, эксперт выразил мнение, что попытка Киева организовать контрнаступление на подконтрольные России области Украины обернется потерей еще большей части территории.

Отставной подполковник считает, что России в таком случае нужно будет лишь дождаться момента, когда Украина израсходует свою ударную мощь, а затем начать наступление и потеснить ослабленные войска дальше на запад.

Ранее бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен вернуть Херсон. 25 июля власти Херсона сообщили о неудачной попытке контрнаступления армии Украины.

В марте Херсонская область перешла под контроль российской стороны.

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