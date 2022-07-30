Названо условие для отказа Европы от поддержки Украины

Граждане европейских стран перестанут одобрять действия властей по поддержке Украины, если план Европейской комиссии по снижению потребления газа на 15% будет реализован. Такое заявление сделал британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл в эфире Times Radio, сообщает РИА Новости.

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Он считает, что в таких условиях граждане Европы начнут сомневаться в целесообразности поддержки Киева и введенных против России санкций. Мэйолл подчеркнул, что в условиях жесткой экономии газа избиратели, которые следят за последствиями санкционных ограничений против Москвы, могут взглянуть на ситуацию с другой стороны.

«И можно представить, что некоторые начнут сомневаться, стоит ли нам принимать во всем этом участие и поддерживать украинцев», — подчеркнул британский генерал-лейтенант в отставке.

Он добавил, что у Европы вдобавок могут возникнуть трудности с поставками зерна.

Мэйолл также допустил возможность возникновения прямого военного конфликта между Россией и НАТО.