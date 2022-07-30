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50 минут назад

Названо условие для отказа Европы от поддержки Украины

Елена Прошина

Граждане европейских стран перестанут одобрять действия властей по поддержке Украины, если план Европейской комиссии по снижению потребления газа на 15% будет реализован. Такое заявление сделал британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл в эфире Times Radio, сообщает РИА Новости.

Названо условие для отказа Европы от поддержки Украины
Фото: ТАССТАСС

Он считает, что в таких условиях граждане Европы начнут сомневаться в целесообразности поддержки Киева и введенных против России санкций. Мэйолл подчеркнул, что в условиях жесткой экономии газа избиратели, которые следят за последствиями санкционных ограничений против Москвы, могут взглянуть на ситуацию с другой стороны.

«И можно представить, что некоторые начнут сомневаться, стоит ли нам принимать во всем этом участие и поддерживать украинцев», — подчеркнул британский генерал-лейтенант в отставке.

Он добавил, что у Европы вдобавок могут возникнуть трудности с поставками зерна.

Мэйолл также допустил возможность возникновения прямого военного конфликта между Россией и НАТО.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия начала обдумывать меры по сокращению потребления газа. Она предлагает добровольно сократить использование топлива на 15% с 1 августа по 31 марта 2023 года. Эта мера позволит сэкономить 45 миллиардов кубометров газа. Португалия, Венгрия, Испания и Греция не поддержали эту инициативу.

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