Названо условие для отказа Европы от поддержки Украины

Граждане европейских стран перестанут одобрять действия властей по поддержке Украины, если план Европейской комиссии по снижению потребления газа на 15% будет реализован. Такое заявление сделал британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл в эфире Times Radio, сообщает РИА Новости.
Он считает, что в таких условиях граждане Европы начнут сомневаться в целесообразности поддержки Киева и введенных против России санкций. Мэйолл подчеркнул, что в условиях жесткой экономии газа избиратели, которые следят за последствиями санкционных ограничений против Москвы, могут взглянуть на ситуацию с другой стороны.
«И можно представить, что некоторые начнут сомневаться, стоит ли нам принимать во всем этом участие и поддерживать украинцев», — подчеркнул британский генерал-лейтенант в отставке.
Он добавил, что у Европы вдобавок могут возникнуть трудности с поставками зерна.
Мэйолл также допустил возможность возникновения прямого военного конфликта между Россией и НАТО.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия начала обдумывать меры по сокращению потребления газа. Она предлагает добровольно сократить использование топлива на 15% с 1 августа по 31 марта 2023 года. Эта мера позволит сэкономить 45 миллиардов кубометров газа. Португалия, Венгрия, Испания и Греция не поддержали эту инициативу.