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1 час назад

ЕП: Украина наказала главу МИД Бельгии за поездку в Крым

Ura.Ruиещё 5

Украина отказывает новой главе МИД Бельгии Аджи Лябиб в ее желании посетить страну из-за того, что ранее дипломат посещала полуостров Крым, будучи журналистом. Об этом сообщило издание «Европейская правда».

Украина наказала главу МИД Бельгии за поездку в Крым
Фото: ТАССТАСС

«Поскольку эта поездка [в Крым] состоялась до назначения Лябиб министром, и в рамках ее тогдашней работы [журналистом], МИД воздержится от каких-либо комментариев», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь МИД Бельгии Вотер Пулс. Его цитату приводит «Европейская правда».

По утверждению автора статьи Сергея Сидоренко, Лябиб в 2021 году, будучи журналисткой, посетила фестиваль «Глобальные ценности» в Севастополе. Украинская сторона придерживается мнения, что дипломат проникла на Крымский полуостров «незаконным способом» и сейчас «должна извиниться за это перед Киевом».

В издании подчеркивается неприемлемая для Украины позиция министра по вопросу территориальной принадлежности Крыма.

«По возвращению она еще и прибегла к заявлениям, которые подвергают сомнению принадлежность Крыма Украине», — подчеркнул автор статьи.

Он также указал, что журналистка избежала прямого вопроса о том к какой стране принадлежит полуостров.

В свое оправдание Лябиб назвала поездку «частью своей журналистской деятельности». Однако, по мнению обозревателя, это лишь усугубило ситуацию и сейчас украинским властям следует оштрафовать бельгийского дипломата, а также запретить въезд в страну на три года. Иначе эта ситуация «создаст опасный прецедент», добавил автор.

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