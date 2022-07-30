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43 минуты назад

Gallup: рейтинг Байдена снизился до минимального показателя

Ura.Ru

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена среди американцев снизилась до минимального показателя с момента его инаугурации. Об этом сообщает социологическая служба Gallup, ссылаясь на результаты исследования.

Рейтинг Байдена снизился до минимального показателя
Фото: ReutersReuters

Как следует из представленных данных, деятельность Байдена на посту президента США одобряют всего 38% респондентов. Остальные 59% придерживаются противоположного мнения. Остальные участники опроса воздержались. Исследователи напомнили, что это самый низкий рейтинг Байдена, зафиксированный при проведении опросов Gallup с момента его состоявшейся в январе 2021 года инаугурации.

Вместе с тем, согласно данным агентства Reuters, популярность президента США Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня в 36%. В частности, газета The Washington Times назвала Байдена «худшим президентом XXI века». Республиканская партия готова объявить Байдену импичмент, если американский лидер победит на промежуточных выборах.

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