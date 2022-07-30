Рейтинг Байдена снизился до минимального показателя

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена среди американцев снизилась до минимального показателя с момента его инаугурации. Об этом сообщает социологическая служба Gallup, ссылаясь на результаты исследования.

Фото: Reuters Reuters

Как следует из представленных данных, деятельность Байдена на посту президента США одобряют всего 38% респондентов. Остальные 59% придерживаются противоположного мнения. Остальные участники опроса воздержались. Исследователи напомнили, что это самый низкий рейтинг Байдена, зафиксированный при проведении опросов Gallup с момента его состоявшейся в январе 2021 года инаугурации.