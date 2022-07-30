Financial Times: единство ЕС пошатнулось

Газета Financial Times пишет о том, что единство Евросоюза пошатнулось и оказалось перед тяжелым испытанием на фоне экономического кризиса, вызванного антироссийскими санкциями.
«Европейские лидеры, вынужденные вести борьбу с быстро растущей инфляцией, кризисом прожиточного минимума и реальной перспективой нормирования энергии, оказались перед сложным испытанием», – пишет FT.
Единый фронт в ЕС распадается и возникают сомнения в том, что лидеры ЕС смогут «дальше держать оборону», отмечает издание. Журналисты FT считают, что солидарность Европы может рухнуть под напором разгневанных избирателей.
Ранее «СП» писала о том, что генерал-лейтенант армии Великобритании в отставке Саймон Мэйолл назвал условие, при котором страны Европы откажутся от поддержки Украины.