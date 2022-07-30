Financial Times: единство ЕС пошатнулось

Газета Financial Times пишет о том, что единство Евросоюза пошатнулось и оказалось перед тяжелым испытанием на фоне экономического кризиса, вызванного антироссийскими санкциями.

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«Европейские лидеры, вынужденные вести борьбу с быстро растущей инфляцией, кризисом прожиточного минимума и реальной перспективой нормирования энергии, оказались перед сложным испытанием», – пишет FT.

Единый фронт в ЕС распадается и возникают сомнения в том, что лидеры ЕС смогут «дальше держать оборону», отмечает издание. Журналисты FT считают, что солидарность Европы может рухнуть под напором разгневанных избирателей.