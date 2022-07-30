В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
56 минут назад

В ЛНР перечислили военные преступления Зеленского

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский — преступник, и только соучастники его преступления могут принять решение выдать ему Нобелевскую премию мира. Такое заявление сделал представитель Луганской народной республики в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник, сообщает РИА Новости.

В ЛНР перечислили военные преступления Зеленского
Фото: EPAEPA

«Зеленский - преступник, место которому на скамье подсудимых международного трибунала за преступления перед украинским народом», — сказал он.

Мирошник добавил, что глава Украины виноват в легализации и возрождении нацизма, а также в массовой гибели гражданского населения. Кроме того, он обвинил Зеленского в целенаправленном уничтожении как граждан Украины, так и государственности в целом.

Зеленский рискует потерять поддержку США из-за одной ошибки

Мирошник подчеркнул, что только соучастники преступлений Зеленского могут стремиться наградить его. По его словам, если политики в Европе хотят почувствовать свою причастность к этим событиям, то они могут рассчитывать не на премию, а на место на «скамье подсудимых». Мирошник считает их виновными за поддержку, сокрытие и финансирование преступлений на Украине.

Ранее сообщалось, что европейские политики предложили наградить Владимира Зеленского Нобелевской премией мира в 2022 году.

В мире,Родион Мирошник,Владимир Зеленский,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители