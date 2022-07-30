Президент Украины Владимир Зеленский — преступник, и только соучастники его преступления могут принять решение выдать ему Нобелевскую премию мира. Такое заявление сделал представитель Луганской народной республики в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник, сообщает РИА Новости.

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«Зеленский - преступник, место которому на скамье подсудимых международного трибунала за преступления перед украинским народом», — сказал он.

Мирошник добавил, что глава Украины виноват в легализации и возрождении нацизма, а также в массовой гибели гражданского населения. Кроме того, он обвинил Зеленского в целенаправленном уничтожении как граждан Украины, так и государственности в целом.

Мирошник подчеркнул, что только соучастники преступлений Зеленского могут стремиться наградить его. По его словам, если политики в Европе хотят почувствовать свою причастность к этим событиям, то они могут рассчитывать не на премию, а на место на «скамье подсудимых». Мирошник считает их виновными за поддержку, сокрытие и финансирование преступлений на Украине.