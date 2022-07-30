В Латвии россиянам поставили особое условие для въезда в страну

Граждане России, желающие въехать на территорию Латвии, должны подписать документ об осуждении ввода российских войск на Украину. В противном случае они не смогут попасть в страну. Об этом сообщает портал LSM со ссылкой на службу государственной безопасности Латвии, передает РИА Новости.

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Как говорится в сообщении, граждане России или Белоруссии на пунктах пограничного контроля должны пройти усиленные проверки, прежде чем им разрешат попасть в Латвию. Отмечается, что основная цель этих проверок — вычислить лиц, поддерживающих действия правительства РФ, так как они могут «угрожать национальной безопасности». При этом иностранные граждане, которые ранее служили в силовых структурах РФ или Белоруссии, подвергаются особой проверке.

Издание подчеркивает, что многие жители Латвии возмущены принудительным подписанием договора об осуждении действий России на Украине.

Во въезде в Латвию уже отказали 41 гражданину России, 14 гражданам Белоруссии и семи гражданам других стран, которых посчитали потенциальной угрозой национальной безопасности. При этом действующая виза для поездок в Шенгенскую зону для вышеуказанных лиц была аннулирована.