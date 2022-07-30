В Латвии россиянам поставили особое условие для въезда в страну

Граждане России, желающие въехать на территорию Латвии, должны подписать документ об осуждении ввода российских войск на Украину. В противном случае они не смогут попасть в страну. Об этом сообщает портал LSM со ссылкой на службу государственной безопасности Латвии, передает РИА Новости.
Как говорится в сообщении, граждане России или Белоруссии на пунктах пограничного контроля должны пройти усиленные проверки, прежде чем им разрешат попасть в Латвию. Отмечается, что основная цель этих проверок — вычислить лиц, поддерживающих действия правительства РФ, так как они могут «угрожать национальной безопасности». При этом иностранные граждане, которые ранее служили в силовых структурах РФ или Белоруссии, подвергаются особой проверке.
Издание подчеркивает, что многие жители Латвии возмущены принудительным подписанием договора об осуждении действий России на Украине.
Во въезде в Латвию уже отказали 41 гражданину России, 14 гражданам Белоруссии и семи гражданам других стран, которых посчитали потенциальной угрозой национальной безопасности. При этом действующая виза для поездок в Шенгенскую зону для вышеуказанных лиц была аннулирована.
Министерство иностранных дел Латвии прокомментировало ноту из России насчет сложившейся ситуации на границе. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что власти могут принимать любые меры для обеспечения безопасности граждан, поэтому протесты бессмысленны.