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1 час назад

В Уругвае выявлен первый случай заражения оспой обезьян

RT на русском

В Министерстве здравоохранения Уругвая сообщили о первом случае заболевания оспой обезьян в стране.

В Уругвае выявлен первый случай заражения оспой обезьян
Фото: ТАССТАСС

«Минздрав сообщает об обнаружении первого завезённого случая оспы обезьян в Монтевидео. Это единственный случай в стране», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в ВОЗ сообщили, что в мире выявлено более 18 тысяч случаев заболевания оспой обезьян.

В июле доктор медицинских наук Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.

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