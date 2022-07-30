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22 минуты назад

Названо число принятых в США украинцев

Lenta.ruиещё 1

Представитель министерства внутренней безопасности США назвал число украинцев, принятых в стране за последние пять месяцев. Его слова передает издание Axios.

Названо число принятых в США украинцев
Фото: ReutersReuters

По словам чиновника, с марта Соединенные Штаты приняли более 100 тысяч украинцев.

«Министерство внутренней безопасности продолжит принимать новых украинцев в ближайшие недели и месяцы в соответствии с обязательством президента Байдена», — сказал он.

В апреле глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс выразил надежду, что оказавшиеся в США украинские беженцы как можно быстрее вернутся домой.

«Наша цель заключается в том, чтобы этот конфликт завершился как можно быстрее, и украинцы и другие люди, вынужденные покинуть Украину, могли скорее вернуться в безопасную, стабильную, мирную и демократическую Украину», — заявил он.

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