Трамп посоветовал Пелоси не посещать Тайвань

Бывший президент США Дональд Трамп указал, что планируемая поездка спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань усугубит противоречия с материковым Китаем. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, передает Reuters.

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«Она сделает только хуже», — предупредил политик.

Он предположил, что цель визита Пелоси заключается в том, чтобы «создать проблем и заработать денег».