В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
10 минут назад

Египет пригрозил войной Эфиопии из-за доступа к водным ресурсам

Елена Прошина

В ходе заседания Совбеза ООН Министерство иностранных дел Египта заявил, что Эфиопия не выполнила условия по урегулированию кризиса вокруг ГЭС «Хидасэ» на реке Нил. Об этом сообщает Telegram-канал BRIEF.

В мире назрел новый военный конфликт из-за доступа к водным ресурсам
Фото: ReutersReuters

Уточняется, что ГЭС «Хидасэ» обеспечивает Египту 85% водных ресурсов, а плотина Великого Возрождения ограничивает их. В сложившейся ситуации сам Египет оставляет за собой право использовать любые средства, включая военные, для защиты своей национальной безопасности.

Напомним, что ранее Египет отказался от импорта 240 тысяч тонн украинской пшеницы. Договор аннулировали, даже несмотря на то, что в условиях не было пункта о форс-мажорных обстоятельствах.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители