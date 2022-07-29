В мире назрел новый военный конфликт из-за доступа к водным ресурсам

В ходе заседания Совбеза ООН Министерство иностранных дел Египта заявил, что Эфиопия не выполнила условия по урегулированию кризиса вокруг ГЭС «Хидасэ» на реке Нил. Об этом сообщает Telegram-канал BRIEF.
Уточняется, что ГЭС «Хидасэ» обеспечивает Египту 85% водных ресурсов, а плотина Великого Возрождения ограничивает их. В сложившейся ситуации сам Египет оставляет за собой право использовать любые средства, включая военные, для защиты своей национальной безопасности.
Напомним, что ранее Египет отказался от импорта 240 тысяч тонн украинской пшеницы. Договор аннулировали, даже несмотря на то, что в условиях не было пункта о форс-мажорных обстоятельствах.