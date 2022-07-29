В мире назрел новый военный конфликт из-за доступа к водным ресурсам

В ходе заседания Совбеза ООН Министерство иностранных дел Египта заявил, что Эфиопия не выполнила условия по урегулированию кризиса вокруг ГЭС «Хидасэ» на реке Нил. Об этом сообщает Telegram-канал BRIEF.

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Уточняется, что ГЭС «Хидасэ» обеспечивает Египту 85% водных ресурсов, а плотина Великого Возрождения ограничивает их. В сложившейся ситуации сам Египет оставляет за собой право использовать любые средства, включая военные, для защиты своей национальной безопасности.