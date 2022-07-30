На переговорах в МИД Германии после упоминания энергокризиса погас свет

Главы МИД Германии Анналена Бербок и ее коллега из Греции Никос Дендиас обсуждали предложения по преодолению энергетического кризиса и президента России Владимира Путина, когда внезапно в конференц-зале погас свет.

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«На переговорах в МИД Германии после упоминания энергетического кризиса и Путина внезапно погас свет. Весьма символично», – отмечается в Telegram-канале «Комсомольской правды»

Также исчез звук, транслируемый микрофоном. Позднее неполадки были устранены.

В статье Financial Times уже предположили, что Евросоюз может оказаться расколотым по вопросу взаимоотношений с Россией на фоне нарастающего энергетического кризиса.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с начала специальной военной операции РФ на Украине страны ЕС сократили закупки газа из России наполовину.

Накануне официальный представитель правительства Франции Оливье Веран назвал сложившуюся в стране ситуацию в энергетике беспрецедентной. Ранее читатели французского издания Le Figaro с возмущением отреагировали на принятие странами Евросоюза решения о снижении потребления газа.