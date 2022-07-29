Пелоси отказалась раскрыть детали запланированной поездки на Тайвань

«Я никогда не говорю о своих поездках, поскольку, как некоторые из вас знают, речь идет о вопросе безопасности. Речь идет о вопросе безопасности каждого члена Конгресса, особенно выезжающего за границу. Однако в случае со спикером речь идёт о дополнительном вопросе безопасности. И в случае с теми, кто едет со мной, — не только членами Конгресса, но и помощниками и так далее».