Пелоси отказалась раскрыть детали запланированной поездки на Тайвань

В целях безопасности, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отказывается обсуждать детали своей предстоящей поездки на Тайвань. Об этом сообщает интернет-издание News.ru.
Во время выступления на еженедельной пресс-конференции Нэнси Пелоси объяснила свою позицию:
«Я никогда не говорю о своих поездках, поскольку, как некоторые из вас знают, речь идет о вопросе безопасности. Речь идет о вопросе безопасности каждого члена Конгресса, особенно выезжающего за границу. Однако в случае со спикером речь идёт о дополнительном вопросе безопасности. И в случае с теми, кто едет со мной, — не только членами Конгресса, но и помощниками и так далее».
Нэнси Пелоси планирует посетить Японию, Корею, Малайзию и Сингапур. Вопрос посещения Тайваня пока остаётся открытым – официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что если Нэнси Пелоси не откажется от своего визита на Тайвань, китайская армия примет меры для недопущения этого визита.