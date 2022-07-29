Ереван признает территориальную целостность Азербайджана

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян рассказал об отношениях Еревана и Баку в контексте современной международной обстановки. В интервью агентству Armenpress он отметил, что правительство страны признает территориальную целостность Азербайджана по законодательству.
Григорян пояснил, что Ереван признает территориальную целостность соседней страны даже на уровне законодательства.
Он напомнил, что власти Армении в официальных заявлениях постоянно заявляют о том, что нерушимость границ двух государств зафиксирована в договоре об основании СНГ, подписанном и ратифицированном в 1991 году.
Чиновник сообщил также, что у Армении нет каких-либо территориальных претензий к Баку. При этом он уточнил, что карабахский вопрос следует вынести за рамки взаимодействия двух стран в области урегулирования границ.
По словам Григоряна, при обсуждении темы Карабаха «основополагающее значение имеют безопасность и права армян» в этом регионе.
В Азербайджане ранее предупредили о том, что достигнутые договоренности необходимо своевременно выполнять. В частности, Еревану следует вывести войска из зоны конфликта.