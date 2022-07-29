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1 час назад

В Армении заявили о признании территориальной целостности Азербайджана

Елена Прошина

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян рассказал об отношениях Еревана и Баку в контексте современной международной обстановки. В интервью агентству Armenpress он отметил, что правительство страны признает территориальную целостность Азербайджана по законодательству.

Ереван признает территориальную целостность Азербайджана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Григорян пояснил, что Ереван признает территориальную целостность соседней страны даже на уровне законодательства.

Он напомнил, что власти Армении в официальных заявлениях постоянно заявляют о том, что нерушимость границ двух государств зафиксирована в договоре об основании СНГ, подписанном и ратифицированном в 1991 году.

Чиновник сообщил также, что у Армении нет каких-либо территориальных претензий к Баку. При этом он уточнил, что карабахский вопрос следует вынести за рамки взаимодействия двух стран в области урегулирования границ.

По словам Григоряна, при обсуждении темы Карабаха «основополагающее значение имеют безопасность и права армян» в этом регионе.

В Азербайджане ранее предупредили о том, что достигнутые договоренности необходимо своевременно выполнять. В частности, Еревану следует вывести войска из зоны конфликта.

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