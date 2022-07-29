В Испании призвали отказаться от галстуков

Премьер-министр Испании Педро Санчес рассказал, что принимает меры для разрешения кризиса в энергетической сфере не только как глава государства, но и в частном порядке. Ради экономии энергии он отказался от ношения галстуков. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в жаркую погоду люди чувствуют себя лучше, находясь в неформальной обстановке, без пиджаков и галстуков. Им легче переносить высокую температуру. Таким образом, им не приходится включать кондиционер на полную мощность. Это, в свою очередь, позволяет экономить электричество.

Санчес подчеркнул, что он отказался от галстуков и в настоящее время на нем нет этого предмета одежды. Кроме того, он попросил своих коллег отказаться него.

Политик с соответствующей просьбой обратился также к населению страны. Он пояснил, что частным лицам, по возможности, следует перестать повязывать галстуки.

Санчес рассказал также, что на следующей недели власти страны намереваются одобрить пакет мер по энергосбережению.