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27 минут назад

В Испании призвали отказаться от галстуков

Елена Прошина

Премьер-министр Испании Педро Санчес рассказал, что принимает меры для разрешения кризиса в энергетической сфере не только как глава государства, но и в частном порядке. Ради экономии энергии он отказался от ношения галстуков. Об этом пишет ТАСС.

В Испании призвали отказаться от галстуков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в жаркую погоду люди чувствуют себя лучше, находясь в неформальной обстановке, без пиджаков и галстуков. Им легче переносить высокую температуру. Таким образом, им не приходится включать кондиционер на полную мощность. Это, в свою очередь, позволяет экономить электричество.

Санчес подчеркнул, что он отказался от галстуков и в настоящее время на нем нет этого предмета одежды. Кроме того, он попросил своих коллег отказаться него.

Политик с соответствующей просьбой обратился также к населению страны. Он пояснил, что частным лицам, по возможности, следует перестать повязывать галстуки.

Санчес рассказал также, что на следующей недели власти страны намереваются одобрить пакет мер по энергосбережению.

Напомним, во вторник, 26 июля, Евросоюз принял план снижения потребления газа на 15%. Национальные проекты власти государств ЕС должны будут представить к октябрю.

В мире,Педро Санчес,ЕС,
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