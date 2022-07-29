Блинкен рассказал об итогах беседы с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил на брифинге об итогах беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Стороны обсудили вопросы международной повестки. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что Москва и Вашингтон ведут активные переговоры по вопросу обмена заключенными. Россия заинтересована в том, чтобы США вернули предпринимателя Виктора Бута. Штаты добиваются освобождения из российской тюрьмы олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер.

Блинкен подчеркнул, что общение было «откровенным и прямолинейным». Стороны обсудили, в частности, обмен заключенными.

Кроме того, американский политик предупредил Лаврова о последствиях вхождения районов Украины в состав РФ. Он пояснил, что в этом случае США будут вынуждены ввести дополнительные рестрикции против Москвы.

Глава МИД России подчеркнул, в свою очередь, что «цели спецоперации РФ будут достигнуты».