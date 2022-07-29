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1 час назад

Блинкен рассказал об итогах беседы с Лавровым

Елена Прошина

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил на брифинге об итогах беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Стороны обсудили вопросы международной повестки. Об этом пишет ТАСС.

Блинкен рассказал об итогах беседы с Лавровым
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что Москва и Вашингтон ведут активные переговоры по вопросу обмена заключенными. Россия заинтересована в том, чтобы США вернули предпринимателя Виктора Бута. Штаты добиваются освобождения из российской тюрьмы олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер.

Блинкен подчеркнул, что общение было «откровенным и прямолинейным». Стороны обсудили, в частности, обмен заключенными.

Кроме того, американский политик предупредил Лаврова о последствиях вхождения районов Украины в состав РФ. Он пояснил, что в этом случае США будут вынуждены ввести дополнительные рестрикции против Москвы.

Глава МИД России подчеркнул, в свою очередь, что «цели спецоперации РФ будут достигнуты».

Координатор по по стратегическим коммуникациям Совбеза США Джон Кирби дал положительную оценку решению России провести переговоры об обмене заключенными. Чиновник уточнил, что «если он [Лавров] публично говорит, что готов выслушать, – это хороший знак», сообщает РИА «Новости».

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