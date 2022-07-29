США обвинили россиянина в попытке вмешательства в выборы

США выдвинули обвинения против связанного с Антиглобалистским движением России Александра Ионова в попытке вступить с сговор с гражданами США, чтобы использовать их в качестве агентов российского влияния. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении Минюста США.

Как утверждается в нем, Ионов в период с 2014 по 2022 год находился в контакте с тремя политическими группами в США (во Флориде, Джорджии и Калифорнии, их названия не уточняются) и "от лица российских властей и в сотрудничестве с ФСБ, предположительно, на протяжении нескольких лет осуществлял вредоносную кампанию с использованием различных политических групп США для распространения разногласий, пророссийской пропаганды и вмешательства в выборы в США".