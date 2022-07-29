Движение по Босфору закрыли в обоих направлениях

Происшествие случилось из-за неисправности на корабле SPARTA, который двигался из Египта в Болгарию. На данный момент в канале работают буксиры KURTARMA-12 и NAZIM TUR.

Напомним, что ранее Киев заявил о несогласии с позицией России о том, что соглашение по экспорту зерна не содержит никаких препятствий для продолжения специальной военной операции. Об этом заявил Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Представители ООН и участники брифинга от комментариев воздержались.