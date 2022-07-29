Движение по Босфору закрыли в обоих направлениях

Движение по Босфорскому проливу в Турции закрыли в обоих направлениях из-за поломки 134-метрового судна, сообщает турецкий телеканал A Haber.

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«Босфорский пролив закрыт для двустороннего движения из-за поломки корабля, следовавшего из Египта в Болгарию», — отметил телеканал.

По информации СМИ, к 134-метровому кораблю SPARTA, на котором произошла неисправность, направляются буксиры KURTARMA-12 и NAZIM TUR.

Ранее сообщалось, что в турецком Мармарисе из-за лесного пожара эвакуированы все посетители отеля. Никто не пострадал.

Пожар произошел в лесной зоне в районе Мугла Мармариса. Под давлением ветра очаг распространился на отель. В данный момент возгорание пытаются ликвидировать с воздуха и земли. Пожар тушат с помощью восьми вертолетов и пяти самолетов, которые принадлежат Региональному управлению лесного хозяйства Муглы, а также строительной техники и множества лесных рабочих. Пламя подбирается к жилым массивам под действием ветра.