Судоходство в Босфорском проливе восстановили

Судно Sparta, которое заблокировало движение по Босфорскому проливу из-за неисправности двигателя, отбуксировано на стоянку, передает ТАСС, ссылаясь на заявление Главного управления береговой безопасности Турции.
"При содействии Главного управления береговой безопасности 134-метровое судно Sparta, у которого отказал двигатель в районе моста Султана Селима Явуза, было благополучно отбуксировано к якорной стоянке Тюркели", — сказано в сообщении.
Ранее движение по Босфорскому проливу в Турции закрыли в обоих направлениях из-за поломки судна Sparta.