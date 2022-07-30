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15 минут назад

Судоходство в Босфорском проливе восстановлено

Газета.Ruиещё 6

Судно Sparta, которое заблокировало движение по Босфорскому проливу из-за неисправности двигателя, отбуксировано на стоянку, передает ТАСС, ссылаясь на заявление Главного управления береговой безопасности Турции.

Судоходство в Босфорском проливе восстановили
Фото: ReutersReuters

"При содействии Главного управления береговой безопасности 134-метровое судно Sparta, у которого отказал двигатель в районе моста Султана Селима Явуза, было благополучно отбуксировано к якорной стоянке Тюркели", — сказано в сообщении.

Ранее движение по Босфорскому проливу в Турции закрыли в обоих направлениях из-за поломки судна Sparta.

В мире,Босфор,
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