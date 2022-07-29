Пока вы не уснули: "борьба" Кулебы с Лавровым и особое поручение Путина по Донбассу

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Кулеба начал «борьбу» с Лавровым за Африку

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вступил в «борьбу» за Африку и заявил, что собирается посетить ее страны. Как сообщает РБК, глава украинского МИД решил отправиться в политическое турне после того, как государства континента посетил глава МИД РФ Сергей Лавров. Кулеба отметил, что в первую очередь посетит страны Центральной Африки, однако не рассказал, какие. Глава ведомства добавил, что хоть внешняя политика Украины в основном сконцентрирована на европейских и евроатлантических проблемах, интересы Киева распространяются на весь мир. В частности, сейчас президент Украины Владимир Зеленский активно общается с лидерами государств Африки.

Путин дал особое поручение по Донбассу

Жители Донбасса должны провести ближайшую зиму «в нормальных человеческих условиях». Соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал вице-премьеру Марату Хуснуллину в рамках их встречи. По словам главы государства, руководство Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обращается к Москве с просьбой помочь в восстановлении инфраструктуры, социальных объектов и жилой части пострадавших населенных пунктов.

Российским сборным выдали загрязненный допингом препарат

Спортсмены российских сборных получали БАДы, в которых был запрещенный препарат лигандрол. Всего в сборные было направлено около 4 тыс. банок загрязненного БАДа. Об этом пишет РБК. Партию загрязненной пищевой добавки спортсменам выдало Федеральное медико-биологическое агентство. Факт загрязнения партии БАД подтвердил комитет РУСАДА.

Евро взлетел выше 63 рублей

Во второй половине дня пятницы основные иностранные валюты усилили рост. Евро поднялся выше 63 рублей. Доллар подскочил выше 62 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже. Такая картина наблюдается впервые с 8 июля. По состоянию на 14:29 мск, курс доллара вырос на 2,1 рубля, до 62,04 рубля. Курс евро повысился на 2,8 рубля, до 63,05 рубля.

Названа причина пожара в московском хостеле

Причиной пожара в хостеле на юге Москвы, где погибли 8 человек, стало замыкание в электроприборе в жилой комнате. Об этом сообщает ТАСС.

«В электроприборе, который стоял в комнате, произошло короткое замыкание. Это, по предварительным данным, стало причиной пожара. Об этом свидетельствует прогар на том месте, где находился этот электроприбор», - сказал источник, знакомый с расследованием.

До 30%: покинувшим страну россиянам могут поднять налоги

Для специалистов, которые уехали из России, но продолжают работать на российские компании, могут ввести подоходный налог. С соответствующей инициативой выступил Минфин. Life разбирался в деталях. Так, ведомство разрабатывает законопроект, который лишит возможности работающих из-за рубежа специалистов «избегать» платы в российский бюджет.

Экс-полковник СБУ сдался в плен

Экс-полковник СБУ Владимир Дмитриев сдался российским силовикам. Как сообщает РИА Новости, в ведомстве под его руководством находилась подрывная работа в Донбассе и вербовка. По словам задержанного, он начал свою службу в управлении СБУ по Херсонской области, в один момент служил в киевском управлении. Ушел из структур будучи замглавой УСБУ по Полтавской области.

Летящий в Москву Boeing подал сигнал ЧС

Boeing 737 компании Utair рейса Грозный — Москва подал сигнал о чрезвычайном происшествии. Об этом со ссылкой на данные мониторингового сервиса Flightradar сообщает «КП». Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах, сейчас борт находится над Каспийским морем — воздушное судно снизило высоту до 3 тыс. метров. Причина, по которой подан аварийный сигнал, пока неизвестна.

В России сократится ассортимент известных чипсов

Продукции брендов чипсов Lays и сухариков ХрусTeam станет меньше, поскольку владелец брендов – компания PepsiCo – принял решение сократить ассортимент. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что представители компании PepsiCo обратились к партнерам с предупреждением о том, что в обороте больше не будет некоторых видов закусок в связи с тем, что они плохо продаются. Так, останутся лишь востребованные вкусы. В продаже больше не будет чипсов о вкусом «королевского краба» и «белых грибов», а также сухариков со вкусом сметаны и холодца с хреном.

Киркорова не пустили в Молдову