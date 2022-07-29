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18 минут назад

Часы Гитлера продали на аукционе в США за 1 млн долларов

Деловая газета "Взгляд"

Золотые наручные часы, якобы принадлежавшие Адольфу Гитлеру, были проданы на аукционе в штате Мэриленд более чем за 1 млн долларов, сообщает немецкий телеканал N-TV.

Часы Гитлера продали на аукционе в США за 1 млн долларов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом устроители аукциона ожидали, что цена за эти часы с реверсивным корпусом и выгравированными орлом и свастикой составит 2–4 млн долларов. Европейская еврейская ассоциация в преддверии мероприятия потребовала его отменить, передает RT со ссылкой на ИноТВ.

«Продажа этих предметов отвратительна», – заявил председатель EJA раввин Менахем Марголин в открытом письме организаторам аукциона.

Наследию нацизма место в музеях, если это необходимо, но уж точно не там, где их продают с молотка, подчеркнул Марголин. Предметы из владений устроившего геноцид Гитлера никоим образом не способствуют извлечению уроков из ужасов нацистской эпохи, отметил он, имея в виду примерно 6 млн еврейских жертв нацистской эпохи. Письмо подписали более 30 еврейских представителей из Европы и Израиля, включая Немецко-израильское общество в Берлине.

Также на аукционе в штате Мэриленд были проданы многие другие предметы нацистской эпохи. По данным сайта Alexander Historical Auctions, за имперского орла, который ранее находился в рейхсканцелярии в Берлине, было заплачено 200 тыс. долларов. Бронзовая подставка, на которой Гитлер, как говорят, подписал Мюнхенское соглашение 1938 года об аннексии приграничных территорий тогдашней Чехословакии, ушла с молотка за 290 тыс. долларов.

По данным аукционного дома, золотые часы были подарены Гитлеру в 1933 году. Они были найдены 4 мая 1945 года – через четыре дня после самоубийства Гитлера в Берлине – французским солдатом в бывшей альпийской резиденции Гитлера в Берхтесгадене.

Ранее в 2017 году аукционный дом Alexander Historical Auctions уже продал красный телефон Адольфа Гитлера, найденный в берлинском бункере после окончания войны, за 243 тыс. долларов.

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