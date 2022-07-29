Латвия отказывает во въезде поддерживающим спецоперацию россиянам

Въезжающих в Латвию россиян обязывают подписать документы об осуждении спецоперации. В противном случае гражданам России и Белоруссии отказывают во въезде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на службу государственной безопасности Латвии.
Уточняется, что особое внимание уделяется иностранцам, которые когда-то служили в силовых структурах России или Белоруссии.
«К настоящему моменту во въезде в Латвию на границе отказали 62 иностранцам, в том числе 41 гражданину России, 14 гражданам Белоруссии, а также семи гражданам других стран, которые, по мнению Службы госбезопасности, могут представлять угрозу национальной безопасности Латвии. Для лиц, у которых была действующая виза для поездок в Шенгенскую зону, она аннулирована», – говорится в сообщении.
Российская сторона уже выразила недовольство действиями Латвийских пограничников, на что получила однозначный ответ.
«Протестовать против того, что мы делаем или не делаем на нашей национальной территории, защищая нашу безопасность и снижая риски, бессмысленно. Мы будем продолжать действовать в интересах нашей безопасности», – заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
Напомним, что ранее президент Латвии заявил, что российские телевизионные каналы заблокированы в стране, потому что они «противоречат принципам демократии».