В США раскрыли роль Великобритании на Украине

Эксперт издания The National Interest Джонатан Мейлендер объяснил, что Великобритания поставляет Украине оружие в надежде повысить собственное влияние в Европе. Об этом пишет информационное агентство РИА «Новости».
По мнению Мейлендера, ослабленная выходом из Евросоюза Британия хочет занять традиционное место «уравнителя» против Франции и Германии.
«Великобритания все еще пытается торговаться за свою роль в Европе после Brexit. Какой бы ни была эта роль, готовность поддерживать союзников оружием — один из самых ценных инструментов британского правительства», – считает эксперт.
Напомним, что Великобритания продолжает поставлять вооружение на Украину. Ранее украинская сторона получила три новые пусковые установки РСЗО M270 MLRS от властей Британии.