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12 минут назад

В США раскрыли роль Великобритании на Украине

Елена Прошина

Эксперт издания The National Interest Джонатан Мейлендер объяснил, что Великобритания поставляет Украине оружие в надежде повысить собственное влияние в Европе. Об этом пишет информационное агентство РИА «Новости».

В США раскрыли роль Великобритании на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению Мейлендера, ослабленная выходом из Евросоюза Британия хочет занять традиционное место «уравнителя» против Франции и Германии.

«Великобритания все еще пытается торговаться за свою роль в Европе после Brexit. Какой бы ни была эта роль, готовность поддерживать союзников оружием — один из самых ценных инструментов британского правительства», – считает эксперт.

Напомним, что Великобритания продолжает поставлять вооружение на Украину. Ранее украинская сторона получила три новые пусковые установки РСЗО M270 MLRS от властей Британии.

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